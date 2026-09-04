“Acinque a Scuola”, torna il progetto della multiutility rivolto agli studenti delle superiori

Torna, per l’anno scolastico 2026/27, “Acinque a Scuola”, il progetto educativo della multiutility lombarda rivolto agli istituti superiori delle province di Como, Lecco, Monza Brianza, Sondrio e Varese che durante lo scorso anno scolastico ha coinvolto oltre 1.100 studenti, 53 classi e 17 istituti superiori. Le iscrizioni per la nuova edizione sono aperte fino al 30 ottobre 2026.

La nuova proposta educativa, intitolata “Generazione Clima: idee, energia e azioni per il pianeta”, offre alle classi l’opportunità di approfondire argomenti connessi al futuro dei territori e del pianeta. L’obiettivo è avvicinare gli studenti ai temi della sostenibilità attraverso un approccio interattivo.

“Lavorare con i giovani sui temi della sostenibilità e della transizione energetica rappresenta per Acinque un impegno concreto verso il futuro – sottolinea Matteo Barbera, presidente del Gruppo Acinque – Vogliamo offrire loro conoscenze, strumenti e occasioni di confronto che li aiutino a comprendere il cambiamento e a diventarne parte attiva. Investire nella consapevolezza delle nuove generazioni significa contribuire alla crescita responsabile delle comunità e dei territori in cui operiamo”.

Le attività dell’edizione 2026/27

Il programma di quest’anno comprende incontri formativi dedicati all’economia circolare, alla valorizzazione energetica e alla tutela della risorsa idrica. Tra le novità figura il modulo “Fibre in circolo: moda responsabile e sostenibile”, pensato per approfondire l’impatto ambientale e sociale dell’industria tessile e promuovere comportamenti di consumo più consapevoli.

I docenti possono iscrivere le proprie classi entro il 30 ottobre 2026, scrivendo all’indirizzo acinque@educazione.org.