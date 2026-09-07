Cermenate, inaugurato il nuovo stabilimento Medacta Italia: porterà 100 nuovi posti di lavoro

Taglio del nastro a Cermenate per il nuovo stabilimento di Medacta Italia, l’azienda ticinese specializzata nella progettazione e produzione di protesi ortopediche, con sede principale a Castel San Pietro, in Canton Ticino. La nuova struttura è stata aperta in via Bisbino, su un’area di 10mila metri quadrati. Il nuovo sito porterà nel comune circa 100 posti di lavoro. Alla cerimonia hanno partecipato l’assessore regionale a Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi, il presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca, e il sindaco di Cermenate, Luciano Pizzutto. Il progetto era stato approvato all’unanimità dal Consiglio comunale. L’azienda si è fatta carico anche di alcune opere pubbliche collegate, tra cui interventi sulla rete fognaria della zona per contenere il rischio di allagamenti.