Danni maltempo 2025, da Regione 2,6 milioni per i Comuni colpiti. Nel Comasco altri 537mila euro

Regione Lombardia incrementa di 223.500 euro le risorse destinate agli Enti locali per il ristoro delle spese sostenute dopo il maltempo che ha colpito il territorio nel 2025. Con una delibera approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa, insieme all’assessore agli Enti locali e Montagna Massimo Sertori, vengono confermati e incrementati i contributi destinati ai Comuni che hanno sostenuto spese per fronteggiare le conseguenze del maltempo. Le risorse complessivamente destinate agli interventi urgenti ammontano a 2,6 milioni di euro. In provincia di Como sono 11 gli Enti locali coinvolti, per un totale di 537.350 euro. La misura si inserisce nel più ampio pacchetto di oltre 5,6 milioni di euro messo in campo anche da Regione Lombardia lo scorso luglio dopo il violento maltempo del 2025, che comprende risorse per l’assistenza alla popolazione e per i cittadini e le attività economiche colpite dai danni.

Nuovi aiuti da Regione dopo il maltempo dello scorso anno. Le parole degli assessori La Russa e Sertori

“Con queste risorse – commenta l’assessore Romano La Russa – Regione Lombardia conferma il proprio impegno al fianco dei territori colpiti dal maltempo. Si tratta di risorse concrete destinate agli Enti locali che hanno dovuto sostenere spese per affrontare le conseguenze del maltempo e garantire gli interventi necessari nell’immediato. Il nostro obiettivo – ribadisce – è assicurare gli Enti locali il sostegno necessario per far fronte agli oneri derivanti dalle emergenze“.

“Gli Enti locali affrontano sempre più spesso spese di prima emergenza – aggiunge l’assessore Sertori – Regione Lombardia conferma di essere al loro fianco in questi oneri che altrimenti, in diversi casi, finirebbero con il pesare eccessivamente sui bilanci e condizionare altri lavori ordinari o l’erogazione e il miglioramento di servizi ai cittadini”.

E intanto, a quasi un anno dal violento maltempo che si è abbattuto nel Comasco, in Lombardia è stata diramata un’allerta meteo arancione per la giornata di domani.