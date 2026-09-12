Fratelli d’Italia torna nei quartieri di Como. Nardone: “I residenti delle periferie non sono cittadini di Serie B”

Sabato mattina Fratelli d’Italia ha attraversato quattro quartieri della periferia di Como, da Civiglio a Ponte Chiasso passando per Albate e Rebbio. Al tour hanno partecipato il presidente provinciale del partito Stefano Molinari, il coordinatore cittadino Alessandro Nardone e alcuni dirigenti locali, impegnati a raccogliere segnalazioni e proposte dei residenti da portare poi all’attenzione del consiglio comunale.

La prima tappa è stata Civiglio, dove da due anni resta aperta la questione di un tratto di via dei Patrioti non del tutto percorribile. Per Fratelli d’Italia la priorità sarebbe la messa in sicurezza del collegamento, da restituire ai residenti; l’accertamento delle responsabilità e l’eventuale recupero delle somme dovute arriverebbero solo in un secondo momento. Durante il sopralluogo è stato segnalato anche il rischio che la situazione comporta per il passaggio dei mezzi di soccorso.

Ad Albate, in piazza del Tricolore, le segnalazioni hanno riguardato soprattutto la sicurezza, indicata dai residenti come una delle principali preoccupazioni del quartiere. Fratelli d’Italia chiede un rafforzamento della presenza della polizia locale, anche attraverso la figura del vigile di quartiere. Tra i temi emersi anche il progetto di un nuovo supermercato, su cui il partito chiede maggiore confronto con la cittadinanza.

A Rebbio, in via Ennodio, il confronto si è concentrato sulle criticità sociali del quartiere e sulla necessità di tutelare presidi come l’oratorio, che dovrebbe restare pienamente vissuto dalle famiglie. Fratelli d’Italia ha ricordato il percorso di riqualificazione avviato dalle precedenti amministrazioni comunali e ha chiesto di non disperdere quel lavoro.

Ultima tappa a Ponte Chiasso, in piazza XXIV Maggio, quartiere di confine che dovrebbe fungere da porta d’ingresso alla città e che invece sconterebbe criticità ormai strutturali su decoro, sicurezza e servizi. La chiusura della scuola locale ha eliminato un ulteriore presidio per la comunità, e Fratelli d’Italia propone di riutilizzare gli spazi oggi vuoti, compresa l’ipotesi di un presidio della polizia locale.

Durante le quattro tappe è stata rilanciata la campagna «Dillo a Fratelli d’Italia», attraverso cui i cittadini possono continuare a inviare segnalazioni anche nei prossimi giorni. Per il partito il tour conferma la necessità di riportare i quartieri al centro dell’agenda politica cittadina, anche in vista della costruzione del programma per le amministrative del 2027.