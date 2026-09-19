XIX Giornata Nazionale della Sla, Lurate Caccivio si tinge di verde. Locatelli: “Non siete soli”

Lurate Caccivio ieri sera si è illuminata di verde in occasione della XIX Giornata Nazionale della Sla, la sclerosi laterale amiotrofica. Il Comune della provincia di Como si è collegato in diretta alle altre piazze italiane che hanno aderito all’iniziativa, in un gesto simbolico che ha unito il Paese in un’unica rete di sostegno per dare vicinanza alle oltre 6.000 persone che in Italia convivono con la malattia. Alla serata ha partecipato anche il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli.