Giornata degli internati nei campi nazisti: la cerimonia in piazza Cavour

Appuntamento domenica mattina in piazza Cavour a Como dalle 11.15 per la celebrazione della Giornata nazionale in memoria degli internati nei campi di concentramento della Seconda Guerra Mondiale.

Una cerimonia aperta a tutta la cittadinanza che si aprirà in modo spettacolare con l’esibizione del 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti Tuscania: quattro lanci con atterraggio in prossimità della piazza.

A seguire il programma ufficiale: alzabandiera con picchetto interforze, esecuzione dell’Inno Nazionale da parte della Banda Baradello, intervento del Prefetto Corrado Conforto Galli e consegna di 37 medaglie d’onore a cittadini italiani, militari e civili, deportati e internati nei campi nazisti.

La cerimonia si chiuderà con l’esecuzione dell’Inno Nazionale da parte del coro del Liceo musicale coreutico Giuditta Pasta.

In caso di maltempo l’evento si terrà a Palazzo Terragni.

Un’occasione rara per la città, data la spettacolarità dell’esibizione del Tuscania, e un momento di memoria e onore importante per Como.