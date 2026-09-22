Domenica 27 settembre torna “Caserme Aperte 2026”, i vigili del fuoco incontrano i cittadini

“Caserme Aperte 2026” – i vigili del fuoco della provincia di Como incontrano i cittadini.

Una giornata speciale, domenica 27 settembre, promossa dalla struttura territoriale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Dalle 10 alle 18, in maniera simultanea su tutto il territorio provinciale (quindi oltre al Comando di via Valleggio a Como anche le sedi di Cantù, Erba, Canzo, Dongo, Menaggio, Centro Valle Intelvi, Appiano Gentile e Lomazzo) le caserme apriranno le loro porte al pubblico, offrendo a grandi e piccoli l’occasione di avvicinarsi a una realtà fondamentale per la sicurezza collettiva.

L’iniziativa ha lo scopo di far comprendere il ruolo dei vigili del fuoco come presidio di sicurezza, professionalità e solidarietà e di far conoscere i mezzi, le attrezzature di soccorso e le sedi di servizio come beni collettivi, patrimonio a disposizione della comunità.

Durante l’apertura sarà possibile:

●visitare le sedi operative e i mezzi di soccorso;

●assistere a dimostrazioni tecniche;

●osservare da vicino le attrezzature e i dispositivi di salvataggio;

●incontrare il personale operativo e conoscere le attività svolte ogni giorno;

●partecipare a momenti informativi e didattici rivolti a bambini, famiglie.

“Caserme Aperte” è un’occasione per promuovere la cultura della prevenzione e della sicurezza, rafforzando il legame tra il Corpo dei Vigili del Fuoco, i cittadini e il territorio.

L’ingresso è libero in tutte le sedi partecipanti.