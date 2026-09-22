Il centro fieristico e congressuale di Villa Erba compie 40 anni: i festeggiamenti tra bilanci e sfide future

Villa Erba, affacciata sul Lago di Como a Cernobbio, compie 40 anni. Un anniversario importante che la società celebra oggi con un evento dedicato alla propria storia, fatta di attività, eventi, fiere e congressi, che l’hanno portata ad essere un riferimento internazionale sul Lario.

Era il 1986 quando il Centro fieristico congressuale di Villa Erba iniziava la propria attività: da allora gli spazi dell’intero compendio hanno accolto manifestazioni fieristiche, congressi, convention, eventi aziendali, celebrazioni private, matrimoni e appuntamenti istituzionali a livello nazionale e internazionale.

In occasione dei 40 anni, è stato realizzato il libro curato da Pietro Berra “Villa Erba. Storia, cultura, incontri sul Lago di Como”, con testi in italiano e in inglese e una ricca parte fotografica.