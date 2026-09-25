Cantù, presentazione last-minute della nuova maglia

La Pallacanestro Cantù torna finalmente al colore sociale biancoblù con la nuova maglia, che è stata presentata dal club a poco più di 24 ore dall’esordio a Venezia. Nuovo sponsor tecnico per il club brianzolo, Adidas, lo stesso del Como. Non a caso, visto che i due club hanno sottoscritto un accordo di collaborazione sul fronte commerciale.
La serie A 2026-2027 dell’Acqua S.Bernardo scatta dal PalaTaliercio di Venezia. Alle ore 20 di domani i biancoblù inaugureranno infatti la propria stagione sfidando in trasferta l’Umana Reyer Venezia.