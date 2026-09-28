Dosso del Liro, chiusa di notte la Provinciale 4 per controlli al ponte

Chiusura notturna sulla Provinciale 4 di Dosso del Liro e Livo per verifiche al ponte.

La Provincia di Como ha disposto lo stop al transito in corrispondenza del ponte nel territorio di Dosso del Liro dalle 22 alle 5 nelle notti tra il 28 settembre e il 1° ottobre.

La chiusura, concordata con il Comune, servirà a consentire le attività di ispezione e monitoraggio della struttura. Tecnici al lavoro con mezzi di sollevamento e piattaforme per raccogliere i dati utili ad aggiornare il quadro conoscitivo del ponte.

Il blocco della carreggiata sarà in entrambi i sensi di marcia, solo nelle ore notturne indicate.