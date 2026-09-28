Charity Bike Tour, la solidarietà pedala sul Lario: tappa a Dongo e Gravedona

Torna dal 30 settembre al 3 ottobre il Charity Bike Tour, la pedalata solidale ideata 14 anni fa da Matteo Marzotto, presidente di Ffc Ricerca, per dare forza alla ricerca sulla fibrosi cistica.

Un’iniziativa che dal 2012 ha percorso oltre 7.000 chilometri in 320 tappe, raccogliendo più di 800.000 euro.

Il cuore lariano della corsa sarà giovedì 1 e venerdì 2 ottobre, con Dongo e Gravedona protagoniste.



Giovedì 1 ottobre il gruppo arriverà alle 12.30 a Colico (piazza Garibaldi) con la Delegazione Ffc Ricerca di Como-Dongo, per poi ripartire verso la tappa simbolo della giornata: l’arrivo alle 16 a Gravedona e Uniti, in piazza Trieste presso il piazzale “Marafibrositona”, con postazione per l’offerta del ciclamino a cura della Delegazione di Dongo.

In serata, alle 20, la Charity Dinner con la Delegazione Ffc Ricerca di Dongo-Como al Ristorante La Baia di Cremia.



Il giorno dopo, venerdì 2 ottobre, la partenza ufficiale alle 9 sarà proprio da Dongo, da piazza Paracchini, con il saluto sul Lungo Lago. In sella con Marzotto ci saranno anche la volontaria della Delegazione di Dongo Emanuela Vola – che pedalerà con gli amici Alberto Elli e Simone Petilli nella tappa di Colico – e Nora Shkreli in tandem con il presidente.Accanto a loro i campioni Gianni Bugno, Davide Cassani, Alessandra Fior, Francesco Moser e Gilberto Simoni, e il testimonial Ffc Ricerca Edoardo Hensemberger.