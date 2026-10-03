Estate senza fine sul Lario, ancora lunghe code di turisti per i battelli e le gite in barca

Estate senza fine sul Lario, caldo e temperature miti non sembrano voler abbandonare il territorio così come i turisti.

Un inizio di ottobre che regala ancora giornate piacevoli e sembrano lontani i tempi in cui al rientro dalle vacanze era già ora di tirare fuori dagli armadi golf e giacche. Tra t-shirt e cappellini le immagini di questa mattina mostrano ancora code infinite alla biglietteria della Navigazione e la richiesta continua di gite in barca, sembra di essere ancora in alta stagione.

Tanto che è stato necessario prorogare l’ordinanza che impone limiti di velocità e specifici divieti. Il provvedimento del Comune di Como sarà ora in vigore fino al 30 ottobre. A supporto di questa decisione ci sono anche i numeri del nuovo pontile di Villa Margherita attivo dal primo settembre scorso. In 20 giorni – dal 7 al 27 settembre – ha registrato 4.265 accessi per i servizi di imbarco e sbarco una media di oltre 200 al giorno.

Un turismo che, dunque, continua a rappresentare una risorsa importante per alberghi, ristoranti, bar e attività commerciali. E che, con una stagione che si allunga sempre più, modifica anche i tradizionali ritmi del territorio.

Ad attirare cittadini e turisti anche “Orticolario” l’evento internazionale a Cernobbio pensato per celebrare la natura e diffondere la cultura del paesaggio. Cancelli aperti fino a domenica 4 ottobre, a Villa Erba sono presenti oltre 250 espositori e poi piante rare, insolite e da collezione, oggetti d’artigianato e creazioni originali celebrano una natura che si fa arte tra installazioni e appuntamenti culturali.

Un evento che richiama visitatori comaschi e non solo, con inevitabili disagi alla viabilità della zona.