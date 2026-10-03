Cantù sbanca al Win for Life: vinto oltre 1,2 milioni di euro

Colpo grosso a Cantù. Nel concorso di venerdì 2 ottobre del Win for Life-Win for Italia Team), un giocatore comasco ha centrato la sestina vincente 2-4-6-18-29-39 conquistando un jackpot da 1.207.692,96 euro.

La giocata fortunata è stata fatta al punto Sisal “Caffè Tagliabue” di via Grandi.

È la seconda vincita milionaria del gioco in pochi giorni, dopo quella centrata lunedì 28 settembre a Roma.