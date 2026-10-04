Master in Cultura d’Impresa: al via il 29 ottobre a Villa del Grumello con focus sull’AI

Prenderà il via giovedì 29 ottobre a Villa del Grumello a Como la sesta edizione del Master in Cultura d’Impresa, organizzato da Confindustria Como e Confindustria Lecco e Sondrio.

Il tema di quest’anno è “Guidare l’azienda nell’era dell’AI – Leadership e Strategia”: l’intelligenza artificiale come leva di cambiamento non solo per tecnologie e processi, ma per persone, competenze, modelli organizzativi e strategie competitive.

Il percorso, che si terrà da ottobre 2026 a marzo 2027, è rivolto a imprenditori, Ceo, manager e future generazioni imprenditoriali. In programma 5 masterclass, 5 incontri con Ceo di primarie aziende italiane e 3 visite aziendali in eccellenze del Made in Italy.

Nelle cinque edizioni precedenti il Master ha coinvolto oltre 100 partecipanti e 30 tra docenti e Ceo, per 300 ore di formazione complessive.“Quando parliamo di intelligenza artificiale non possiamo limitarci agli aspetti tecnologici, ma dobbiamo considerare l’impatto sulle nostre imprese e sulle loro organizzazioni”, ha spiegato Michele Ciavola, consigliere di Confindustria Como con delega all’Education.

Info e iscrizioni su altaformazione.confindustriacomo.it