Vertemate, una pistola nascosta nella borsa frigo in garage. Arrestato 23enne

Una pistola nascosta in una borsa frigo, cartucce e un caricatore. I carabinieri della stazione di Lomazzo hanno arrestato per detenzione di armi clandestine un 23enne di origine romena, domiciliato a Vertemate con Minoprio. I militari sono intervenuti per una perquisizione nell’abitazione dell’uomo, un’attività delegata dall’autorità giudiziaria di Como. Durante i controlli, i carabinieri hanno scoperto nel box, nascosta in una borsa frigo, una pistola Bernardelli modello 60, calibro 22 L.R., con matricola parzialmente abrasa e un caricatore contenente dieci cartucce.

Le ricerche hanno consentito di trovare ulteriori dieci cartucce dello stesso calibro, custodite in un contenitore di plastica trasparente e tre bilancini di precisione. Tutto il materiale è stato sequestrato e il 23enne arrestato.