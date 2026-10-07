Confindustria, stop alla fusione tra Como, Lecco e Sondrio: “Non sussistono le condizioni”

Con una nota arrivata in serata si fa sapere che si interrompe il percorso avviato da Confindustria Como e Confindustria Lecco e Sondrio in vista di una possibile fusione tra le due Associazioni.

“Trascorso il periodo esplorativo previsto per verificare, su mandato del Consiglio Generale di Confindustria Como, la sussistenza delle condizioni necessarie alla realizzazione del progetto, il Consiglio di Presidenza di Confindustria Como – si legge nella nota – ha preso atto che tali condizioni non sussistono”.

“La decisione giunge al termine di un articolato lavoro di approfondimento e confronto, nel corso del quale sono stati analizzati i diversi aspetti organizzativi, associativi e strategici connessi all’ipotesi di integrazione tra le due Associazioni.

Confindustria Como – si legge ancora – ritiene che il percorso compiuto abbia comunque rappresentato un’importante occasione di confronto e di riflessione sul futuro della rappresentanza industriale, contribuendo a mettere a fuoco nuove opportunità di sviluppo del territorio a beneficio delle imprese associate”.

E quindi in conclusione: “Alla luce delle valutazioni effettuate, il Consiglio di Presidenza di Confindustria Como ha ritenuto che al momento non ricorrano i presupposti per addivenire alla fusione, proseguendo, comunque, sulla strada delle collaborazioni”.