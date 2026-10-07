Assist di Leo Messi, gol di Nico Paz: passaggio di consegne in Argentina-Benin

In molti lo hanno visto come un simbolico passaggio di consegne.

Nico Paz, stella del Como, è entrato in campo nella gara di addio alla Nazionale di Leo Messi, tra Argentina e Benin, disputata nella notte, e poco dopo il suo ingresso ha segnato la rete del momentaneo 2-0. Un gol spettacolare, di classe, con un calcio a giro, proprio su assist di Leo Messi, che su rigore, avrebbe poi siglato il gol del definitivo 3-0. Poi il saluto finale, tra le lacrime di tutti, ma con la consapevolezza che al Como c’è il giocatore che potrebbe raccogliere il testimone del fuoriclasse, che lo scorso 24 giugno ha compiuto 39 anni.

Una bella carica di adrenalina ed entusiasmo per Nico Paz, che al suo rientro si metterà agli ordini di mister Cesc Fabregas. Domenica alle 12.30 incombe infatti la partita contro la Roma, sfida di vertice che dà il via ad un ciclo di ferro per i lariani che fino all’8 novembre, giorno del match di San Siro con l’Inter, scenderanno in campo ogni tre giorni fra impegni di campionato e Champions League.

Dopo il convincente successo all’esordio con i tedeschi del Lipsia (successo per 4-1) la prossima sfida europea andrà in scena dopo la partita con la Roma, a Rotterdam contro il Feyenoord, mercoledì 14 ottobre alle 18.45.