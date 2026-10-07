Rally Aci Como-Villa d’Este: aprono le iscrizioni. Il percorso e gli orari

Rally Trofeo Villa d’Este Aci Como, iscrizioni al via.

Si apriranno giovedì 8 ottobre le iscrizioni al 45° Trofeo Villa d’Este ACI Como, in programma sabato 7 e domenica 8 novembre.

Organizzata dall’Automobile Club Como, la gara entra così nella fase calda dell’avvicinamento all’edizione.

Anche per quest’anno l’evento con ore di diretta da Espansione Tv.

Un’edizione impegnativa: 8 prove speciali per oltre 94 km cronometrati, su un percorso complessivo di più di 350 km.

Il rally comasco sarà l’ultimo atto del Campionato Italiano Rally Challenger 2026 e della Coppa Rally di Zona 3 (coefficiente 1,5), con validità anche per il Lombardia Rally Cup. Titolazioni che, come da tradizione, renderanno la gara decisiva per le classifiche di fine stagione.

Le iscrizioni sono aperte fino alle 24 di venerdì 30 ottobre.

Il programma

Partenza e arrivo saranno in piazza Cavour a Como, con Lariofiere ad Erba come polo per assistenza e servizi.

Cinque le prove in programma: Alpe Grande, Val Cavargna, Città di Como, Bellagio e Nesso.

Sabato 7 novembre: partenza alle 15.01 da piazza Cavour. Si inizia con la PS1 Alpe Grande 1 (12,60 km, alle 16, partenza da Schignano), poi la Val Cavargna (14,69 km, poco dopo le 17, con il via a Carlazzo).

In serata il secondo passaggio sull’Alpe Grande alle 19.40, in notturna per tutti, e la spettacolare Città di Como (3 km da Camnago, Ponzate e l’arrivo a Civiglio).

Domenica 8 novembre: ripartenza da Lariofiere alle 7.31. Doppio passaggio su Bellagio (alle 8.30 e alle 12.50, con il via dal Ghisallo) e Nesso (alle 9.30 e alle 13.53, con la salita verso Sormano) per altri 51 km cronometrati su 167 km totali. Arrivo finale a Como alle 15.31, con le premiazioni in piazza Cavour.

A completare il programma lo shakedown ad Asso, sabato mattina dalle 8.30 alle 13 in due turni.

La presentazione ufficiale è fissata per martedì 3 novembre alle 11, come da tradizione, a Villa d’Este, a Cernobbio.