“Lombardia”, accordo Comune-Rcs Sport: arrivo sul Lario anche nelle prossime edizioni

Como continuerà a essere protagonista del Giro di Lombardia, fino al 2029. È quanto annunciato, nel corso della conferenza stampa che si è svolta nella Sala Consiliare di Palazzo Cernezzi, a poche ore dalla 120edizione edizione della Classica delle Foglie Morte.
All’evento sono intervenuti Alessandro Rapinese, sindaco di Como, Ezio Vergani, presidente della Camera di Commercio Como-Lecco, e Luca Guercilena, direttore ciclismo di Rcs Sport.
Presentata l’intesa destinata a garantire continuità alla presenza della manifestazione nella città lariana fino al 2029, con la certezza dell’arrivo sul lungolago almeno fino al 2028, come è scritto nel documento.
“Como da oggi è la capitale del ciclismo mondiale” ha sottolineato il sindaco Alessandro Rapinese.
L’accordo prevede una serie di agevolazioni per gli organizzatori di Rcs e la concessione , per 10 giorni all’anno, di Villa Olmo quale sede di rappresentanza per questo ed altri eventi legati allo sport del pedale.
Si trova anche l’esenzione del canone di occupazione suolo pubblico e la riduzione dei canoni per la pubblicità istituzionale. Altri punti riguardano la viabilità, pulizia e gestione rifiuti, cartellonistica.