Autostrada A9, altro cantiere. Da lunedì chiude lo svincolo di Fino Mornasco

Lavori senza fine sull’autostrada A9 Lainate Como Chiasso. L’attenzione si sposta ora sulla stazione di Fino Mornasco, dove a partire da lunedì 12 sono in programma lavori di ristrutturazione che richiederanno la chiusura totale al traffico degli svincoli in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Lainate Milano.

Il nuovo cantiere annunciato dalla società si inserisce nel “piano di ammodernamento della rete di Autostrade per l’Italia”. I lavori prevedono il rinnovo degli impianti di stazione e del sistema di riscossione del pedaggio.

Se la partenza del cantiere è fissata per lunedì, non è invece ancora definita la durata esatta dell’intervento. “È stato definito un programma di lavorazioni con l’obiettivo di ridurre al massimo i tempi di intervento – fa sapere Autostrade in una nota ufficiale – attraverso l’impiego di squadre operanti su turni avvicendati, in modo da completare le attività entro il mese di novembre”.

Gli interventi, spiega ancora la società “per caratteristiche tecniche, dovranno essere effettuati in assenza di traffico”. A partire dalle ore 20 di lunedì 12 ottobre saranno chiusi in modalità continuativa, gli svincoli di Fino Mornasco in entrata in entrambe le direzioni, verso Lainate e Chiasso, e in uscita per chi proviene da Lainate/Milano.

In alternativa, si potranno utilizzare gli svincoli di Como Centro o Lomazzo nord. La direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia, fa sapere ancora la società, ha previsto, per l’intero periodo delle attività, il potenziamento del servizio di assistenza, il rafforzamento dei presidi operativi a supporto dell’utenza e della segnaletica.

Il cantiere a Fino Mornasco si aggiunge alle abituali attività di manutenzione e ispezione eseguite generalmente in orario notturno, che richiedono comunque limitazioni e chiusure. La prossima settimana non farà eccezione. Nelle tre notti di lunedì 12, martedì 13, mercoledì 14 ottobre, dalle 22 alle 5 e poi dalle 23 di sabato 17 alle 6 di domenica 18 ottobre e dalle 22 di domenica 18 alle 5 di lunedì 19 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate. Dalle 22 di giovedì 15 alle 5 di venerdì 16 ottobre e dalle 23 di venerdì 16 alle 6 di sabato 17 ottobre sarà chiuso invece il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso la Svizzera. Lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni.