Inverigo, taglio del nastro per la palestra comunale rimessa a nuovo

A Inverigo inaugurata oggi la palestra comunale di via Monte Barro, completamente rimessa a nuovo con l’esecuzione di lavori per oltre 100mila euro. Tra gli interventi realizzati un nuovo parquet, l’acquisto di attrezzature e l’allestimento di un ambiente ancora più funzionale per le associazioni sportive, le scuole e tutti i ragazzi che ogni giorno utilizzano la palestra.

Presenti per l’occasione, accanto alle autorità cittadine il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni, l’assessore regionale all’Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi e i consiglieri regionali Angelo Orsenigo del Pd e Marisa Cesana di Forza Italia.

Per il taglio del nastro è stato organizzato un pomeriggio dedicato allo sport, alle associazioni e agli atleti del paese.