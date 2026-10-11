Basket, Cantù ko in casa. Napoli vince 99-80 al PalaDesio

Napoli espugna il PalaDesio e supera Cantù 99-80 nella terza giornata di serie A. La squadra di Francesco Vitucci, reduce dalla sconfitta all’overtime contro Udine, resta in partita per tre quarti, sotto di 8 all’intervallo e di appena 5 alla fine del terzo periodo. Nell’ultimo quarto però gli ospiti di Jasmin Repesa allungano in modo deciso, grazie a un parziale di 33-19, e restano così imbattuti in campionato. Pesa soprattutto il contributo dei giocatori entrati dalla panchina, 66 punti per Napoli contro i 27 di Cantù. Tra i brianzoli il migliore è proprio l’ex della partita, Savion Flagg, autore di 21 punti, seguito da Moretti a quota 14. Per Napoli 19 punti di Ramsey e 18 di Dowtin. Alla vigilia Vitucci aveva chiesto una reazione dopo l’ultimo ko, “per dare un segnale forte e ripagare sul campo il sostegno dei nostri tifosi”.