Centomiglia, Barlesi-Kumlin vincono la 76ª edizione: è il 12° sigillo, record assoluto

Dodicesimo sigillo, e primato di successi, per Serafino Barlesi alla Centomiglia del Lario. In coppia con lo svedese Joakim Kumlin, su uno scafo off-shore, il pilota romano, classe 1953, ha preceduto i maltesi Aaron Chantar e Jurgen Barbara. Terza piazza per Christian Cesati e Dario Buchli.

Barlesi, portacolori dello Yacht Club Como, organizzatore della manifestazione, ha lasciato alle sue spalle Tullio Abbate. I due, alla vigilia dell’edizione 2026, condividevano il primato di successi a quota 11.

Vittorie comunque di epoche differenti. Ora si gareggia su un percorso corto, disegnato nel primo bacino del lago. All’epoca i concorrenti si sfidavano su un tracciato disegnato fino all’Isola Comacina.

È stata l’edizione del quarantesimo anniversario della vittoria di Stefano Casiraghi, il 5 ottobre 1986. Un momento iconico per Como, legato a un personaggio di fama mondiale, pilota, imprenditore e marito di Carolina di Monaco. Lo Yacht Club ha coinvolto fin dall’inizio la famiglia Casiraghi: i familiari sono stati presenti ai momenti ufficiali e alla premiazione.

La Centomigli è una delle competizioni motonautiche più longeve e prestigiose d’Europa. Nata nel 1949 con 34 equipaggi al via, ha superato i 70 anni di storia arrivando a schierare fino a 130 imbarcazioni. Il suo albo d’oro riunisce campioni, progettisti e costruttori che hanno scritto la storia della motonautica internazionale.