Il Comune risponde a Cantaluppi sui tombini: “Non siamo affatto al nulla di fatto”

Quasi 3.000 tombini puliti a Como in poco più di 7 settimane. È la risposta dell’assessore Cappelletti al consigliere di Fratelli d’Italia Lorenzo Cantaluppi, che ieri aveva denunciato tombini ostruiti in via per Brunate, via Dottesio e via Briantea. Tra lunedì 3 agosto e mercoledì 23 settembre, spiega l’assessore, il nuovo appalto ha permesso di intervenire su 2.872 tombini e su oltre 400 griglie più grandi, nel centro storico, sulle strade principali e in molti quartieri. A questi lavori si aggiungono quelli del servizio precedente, concluso a fine luglio. “Le segnalazioni puntuali vanno verificate e, dove serve, bisogna intervenire – dichiara Cappelletti – ma una cosa è indicare una criticità specifica, un’altra è sostenere che in tutta la città non sia stato fatto nulla”. L’assessore respinge anche il legame indicato da Cantaluppi tra le pulizie e il passaggio del Giro di Lombardia, e spiega che gli interventi fanno parte della manutenzione ordinaria, programmata e distribuita nel tempo su tutto il territorio comunale.