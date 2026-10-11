Fabregas: “L’espulsione ha cambiato tutto, dovevamo avere più pazienza”

Un pari a reti bianche che lascia qualche rimpianto al Como. Dopo lo 0-0 interno con la Roma, Cesc Fabregas ha commentato così la gara dei suoi. Sul risultato anomalo per due formazioni offensive: “Qualche volta il calcio non ha una spiegazione logica – ha spiegato- Siamo due squadre che vogliono sempre fare la partita, quindi lo 0-0 può sorprendere. Ma è stata una bella sfida, tra due contendenti che si sono rispettate”.

Sulla prestazione e sulla gestione del finale il tecnico biancoblù ha spiegato:” Volevamo vincere, per affrontare un avversario come la Roma serve grande personalità, poi viene la tattica. Senza coraggio non puoi applicare nessuna idea di gioco. Credo sia stata la nostra miglior partita contro la Roma da quando sono qui, soprattutto difensivamente. C’è stata una buona prestazione, ma anche un po’ di rammarico. L’espulsione ha cambiato la partita, non siamo stati bravi a sfruttare la superiorità numerica. In quei momenti serve più pazienza e far girare palla più velocemente”.

Sul cartellino rosso a Malen nessun commento: “Ognuno puà avere la sua opinione. Inutile stare qui a parlarne”.

Un dato positivo però c’è: “La squadra è molto giovane, nonostante l’uomo in più non abbiamo concesso ripartenze. Ho visto diverse cose positive. È anche il nostro primo 0-0, ma ripeto, il calcio a volte non si spiega”.

Infine sulla scelta del francese Caqueret dal 1′ al posto di Baturina:”A volte i giocatori meritano di giocare e oggi era il turno di Max. Ho avuto una sensazione, lo vedevo molto bene in settimana. Devo anche gestirlo perché non è in lista Champions. Oggi era una partita importante e meritava questa chance. Non voglio dimenticare che lui è stato un elemento importantissimo nella nostra storia e ha segnato un cambio di passo quando è arrivato al Como”.