Como-Roma 0-0, e ora tutti concentrati sulla Champions

Pari a reti bianche tra Como e Roma allo stadio Sinigaglia. Uno 0-0 vivace in cui non sono mancati buoni spunti da entrambe le parti, ma con il Como che giocoforza ha avuto il predominio nella seconda parte del match. Dopo l’espulsione di Malen al 53′ i lariani hanno dato vita ad un assedio nella metacampo avversaria ma non sono riusciti a trovare la via del gol. Tra i più vivaci, Nico Paz, tornato decisamente carico dalla trasferta in Argentina. Ma tutto inutile. La Roma ha pensato a chiudere tutti gli spazi. Biancoblù in attacco fino all’ultimo, ma nulla di fatto.

Durante la partita è stato sostituito l’arbitro in corso d’opera. Fabbri si è infortunato e al suo posto ha portato la partita al fischio finale il quarto ufficiale, l’internazionalizzazione Sozza.

I lariani salgono a quota 11 punti in classifica e in campionato tra sette giorni scenderanno in campo a Firenze. Prima, mercoledì a Rotterdam, la seconda sfida di Champions League contro il Feyenoord. Dal canto suo la Roma nella più importante competizione europea attende il Real Madrid allo stadio Olimpico.