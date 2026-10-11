Disabilità, mille persone a bordo del Vespucci. Locatelli: “Un messaggio di accoglienza e inclusione”

Circa 1.000 persone con disabilità a bordo dell’Amerigo Vespucci nella tappa di Trieste. A tracciare il bilancio è il ministro per le Disabilità, la comasca Alessandra Locatelli, che parla di un’esperienza all’insegna dell’accoglienza e dell’accessibilità. In banchina anche gli stand di 24 associazioni, che hanno esposto i propri prodotti e raccontato percorsi di inclusione, oltre a incontri dedicati allo sport e un concerto della band inclusiva Calicanto. Il progetto, del resto, prosegue il cammino avviato l’anno scorso, quando in 15 tappe sono salite sul veliero oltre 6.000 persone con disabilità. “Insieme alla Marina militare – spiega Locatelli – stiamo ragionando su un tour virtuale, per consentire anche a chi non può salire a bordo di visitare una nave storica come il Vespucci”.