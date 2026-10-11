Eupilio e Cusino, trovati senza vita due dispersi: ricerche concluse in serata

Trovati senza vita 2 uomini dispersi in provincia di Como. Sabato 10 ottobre, nel tardo pomeriggio, i vigili del fuoco sono stati chiamati a cercare un 58enne a Eupilio, nella zona di via Cornizzolo, e un 62enne a Cusino, in località Malè, in Val Cavargna. Sono partite le squadre della sede centrale di Como e di diversi distaccamenti della provincia, affiancate dai tecnici specializzati nel soccorso in ambienti impervi, da operatori arrivati da Lecco e Milano per localizzare i telefoni cellulari e dai droni dei vigili del fuoco. Le ricerche si sono concluse in serata, ma in entrambi i casi i soccorritori hanno individuato i corpi dei 2 uomini, poi recuperati e messi a disposizione della magistratura. Sul posto anche il 118, i carabinieri e i volontari del Soccorso alpino.

