Addio a Wilma De Angelis, 96anni: aveva vissuto anche a Guanzate

Si è spenta a Milano all’età di 96 anni Wilma De Angelis, cantante, conduttrice ed eclettica protagonista dello spettacolo italiano. Con oltre settant’anni di carriera alle spalle, ha attraversato la storia della musica leggera e della televisione, accompagnando intere generazioni, prima come icona della canzone e poi come volto amatissimo del piccolo schermo.

Nel suo lungo percorso umano e artistico, De Angelis ha intrecciato una parte della sua vita anche con il Comasco, dopo aver vissuto a Guanzate prima di tornare a Milano, dove si è spenta.

A dare la notizia è stato il nipote Fabio De Angelis con un messaggio sui social: “Ciao zia Wilma. Le tue canzoni, la tua simpatia, il tuo sorriso e la tua gioia di vivere ci scalderanno per sempre il cuore. Cuore che, in questo momento, è a pezzi. Alla fine hai vissuto una vita degna di essere vissuta!”.