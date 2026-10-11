Tombini ostruiti, nuova segnalazione in città. Cantaluppi (FdI): “Ancora un nulla di fatto”

Tombini ostruiti in diverse strade di Como, a partire da via per Brunate, via Dottesio e via Briantea. A sollevare di nuovo il problema è Lorenzo Cantaluppi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, che ieri ha diffuso un breve video e alcune fotografie delle griglie di scolo intasate. Il consigliere ricorda di aver già segnalato la situazione venerdì 7 agosto e sostiene che, a distanza di oltre 2 mesi, ben poco sarebbe cambiato. Le 3 vie citate, spiega, sono soltanto un esempio, e l’elenco potrebbe essere molto più lungo. “Negli ultimi giorni la città è stata al centro di rapide operazioni di pulizia e manutenzione delle strade per il passaggio del Giro di Lombardia – aggiunge Cantaluppi – ma per i tombini siamo ancora a un nulla di fatto”. La pulizia dei tombini, del resto, serve a far defluire l’acqua piovana e a limitare il rischio di allagamenti, un tema che torna ogni autunno all’arrivo delle piogge.