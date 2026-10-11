Vitucci dopo lo stop con Napoli: “Hanno pesato differenza fisica e talento individuale”

Ancora una sconfitta per Cantù, la terza consecutiva in questo inizio di campionato senza vittorie. Al PalaDesio la vittoria di Napoli per 99-80. L’analisi di coach Francesco Vitucci, tecnico dell’Acqua S.Bernardo. «Bisogna fare i complimenti a Napoli, che è una squadra di alto livello. Le abbiamo tenuto testa finché abbiamo avuto energia e risorse tecniche. Sul -1, quando abbiamo fallito le occasioni per andare avanti, ci si sono piegate le gambe. Dispiace perché il risultato finale è pesante, per come avevamo fatto fino a un certo punto, anche se non benissimo e non con tutti i giocatori performanti come ci aspettiamo. Ma la differenza fisica e di talento individuale, alla fine, ha pesato».