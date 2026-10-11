A Novedrate si è chiusa la XXXIII Mostra Internazionale del Pizzo. A Villa Casana la cerimonia conclusiva con la consegna degli attestati alle delegazioni, al termine di giorni dedicati a incontri, tradizioni e bellezza.
Presenti il Consigliere del Cda di Fondazione Cariplo, Enrico Lironi, e il direttore generale dell’Università e-Campus di Novedrate, Emanuele Martinoni, che hanno premiato le merlettaie protagoniste dell’edizione.
Novedrate, cala il sipario sulla Mostra Internazionale del Pizzo
A Novedrate si è chiusa la XXXIII Mostra Internazionale del Pizzo. A Villa Casana la cerimonia conclusiva con la consegna degli attestati alle delegazioni, al termine di giorni dedicati a incontri, tradizioni e bellezza.