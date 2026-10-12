Controlli straordinari dei carabinieri a Mariano e Turate, multe per oltre 11mila euro

Controlli straordinari del territorio sabato sera da parte dei carabinieri della Tenenza di Mariano Comense e della Stazione di Turate, affiancati dagli agenti delle rispettive Polizie Locali e dal personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Como. Il bilancio dell’operazione ha portato alla denuncia a piede libero di due gestori, un 36enne cinese e un 52enne italiano, per gravi violazioni delle norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le sanzioni complessive ammontano a 11.695 euro.

Nel dettaglio, al gestore 36enne è stata contestata la mancata nomina del medico competente nell’ambito della valutazione dei rischi, che comporta un’ammenda di 5.695 euro, mentre al 52enne la mancanza del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, che prevede una multa di 6.000 euro. Un terzo esercizio commerciale è stato diffidato per occupazione abusiva di suolo pubblico, con l’obbligo di regolarizzare la posizione entro venti giorni.

Complessivamente sono state controllate 78 persone e 12 auto a Mariano, e 99 persone e 55 autovetture, con dieci sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada a Turate.