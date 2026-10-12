Benzina, ecco dove regge ancora il tetto ai prezzi. A Como due benzinai su tre sotto i 2 euro al litro

Nella provincia di Como quasi 2 distributori su 3 vendono ancora la benzina sotto i 2 euro al litro. Per il gasolio, invece, la quota scende al 17% degli impianti sotto la soglia dei 2,20 euro. A scattare la fotografia è il portale di comparazione Facile.it, che ha analizzato i dati del ministero delle Imprese aggiornati a sabato 10 ottobre, a pochi giorni dalla fine dello sconto sulle accise, le tasse fisse che pesano su ogni litro di carburante. Lo studio ha preso in esame oltre 2.550 impianti lombardi, autostrade escluse, e i prezzi praticati al self service.

Il taglio delle accise, dunque, era stato introdotto dal governo a marzo per frenare il caro carburanti legato alla crisi in Medio Oriente e alle tensioni nello Stretto di Hormuz, il passaggio da cui transita una parte consistente del petrolio mondiale. Prorogato più volte nel corso dei mesi, lo sconto sul gasolio si è via via ridotto fino a esaurirsi all’inizio di ottobre. Il risultato è un nuovo aumento alla pompa, e in molti casi il prezzo del diesel ha sfondato il tetto di 2,20 euro al litro che alcune compagnie petrolifere avevano fissato.

Se si allarga lo sguardo all’intera Lombardia, solo il 15% dei distributori riesce a tenere il gasolio sotto il tetto, circa 375 impianti in tutto. Il quadro più favorevole è nel Lodigiano, dove resiste 1 distributore su 5, seguito dalle province di Milano e Mantova. Como si colloca a metà classifica, allo stesso livello di Cremona e appena sopra la media regionale. Nelle province vicine, Lecco e Varese si fermano invece al 14%. In fondo alla graduatoria c’è Bergamo, dove la quota scende al 10%.

Per la benzina, del resto, la situazione è migliore. In regione 57 distributori su 100 restano sotto i 2 euro al litro e il Lario si conferma tra le aree più convenienti. Como, infatti, si piazza ai piedi del podio, appena dietro Monza e Brianza, Milano e Lodi, appaiate in testa al 65%. Lecco segue a breve distanza, Varese e Pavia, invece, chiudono la graduatoria e restano sotto la metà degli impianti. Secondo gli ultimi dati del ministero, in Lombardia un litro di benzina al self costa in media poco più di 2 euro, un litro di gasolio circa 2,25 euro. E il quadro potrebbe cambiare ancora. Per Facile.it, infatti, resta “da vedere se il rinnovato sconto messo in atto da alcuni distributori cambierà, nei prossimi aggiornamenti, la situazione”.