Montano Lucino, scappano nei boschi e sferrano calci ai carabinieri. Arrestati due marocchini

Hanno cercato di scappare tra la fitta vegetazione e, una volta raggiunti, hanno reagito sferrando calci e spintoni contro i carabinieri. E accaduto sabato sera, nell’area boschiva chiamata “Il Ponticello”, nel comune di Montano Lucino. I militari della Stazione di Lurate Caccivio, assieme al personale dello Squadrone Eliportato Carabinieri “Cacciatori Puglia”, hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale due cittadini marocchini, di 29 e 37 anni, entrambi già noti alla giustizia, il primo senza fissa dimora in Italia e il secondo domiciliato ad Asso. L’intervento è avvenuto al termine di un prolungato servizio di monitoraggio dell’area, vicina ai centri abitati e individuata come base operativa per lo spaccio. Alla vista dei carabinieri, come detto, i due uomini sono scappati tra i boschi. Inseguiti e raggiunti, hanno cercato di sottrarsi al controllo, ma sono stati bloccati e arrestati.