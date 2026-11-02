Fai per il clima, il prossimo weekend sul Lario evento speciale a Villa del Balbianello

Alla vigilia della Cop31, la Conferenza Onu sul clima, il Fai rilancia la campagna #FAIperilclima con un weekend di iniziative diffuse.

Sabato 7 e domenica 8 novembre, in 16 beni del Fai da Nord a Sud Italia, sono in programma visite guidate, incontri e passeggiate con esperti per osservare da vicino gli effetti del cambiamento climatico e conoscere le strategie per affrontarlo.

Obiettivo, spiega il Fondo Ambiente Italiano: comprendere le trasformazioni in corso – dal progetto per la biodiversità agli interventi di mitigazione – e promuovere soluzioni concrete per progettare il mondo di domani.

Sul Lario

Sul Lago di Como sarà coinvolta Villa del Balbianello, a Tremezzina. Sabato 7 novembre alle 10 viene proposta una camminata nei dintorni della dimora, alla scoperta della bellezza e della storia del territorio di Tremezzina, tra passato e futuro. Un trekking guidato dal giardino storico della villa – dove nella notte del 24 agosto 2026 un violento temporale, accompagnato da intense raffiche di vento, ha provocato lo schianto di un cipresso secolare – fino alla punta estrema del dosso di Lavedo per comprendere come il cambiamento climatico stia interessando questi luoghi e spaziare con lo sguardo sul panorama del Lago di Como.

Si procederà fino alla Torre medievale del Barbarossa, detta del Soccorso, Bene Fai a Ossuccio, per poi dirigersi al Sacro Monte della Beata Vergine. Sulla via del rientro, si visiterà la Chiesa romanica di Sant’Agata e si attraverseranno il borgo di Carate – da dove ammirare dall’esterno Villa Balbiano – e il borgo di Campo.

Gli altri eventi in Lombardia

Milano-Villa Necchi Campiglio

Sabato 7 novembre, ore 16-“Tre voci, una sfida: la risposta verde”

Dentro la mostra “Colori d’Autunno”, dialogo tra il climatologo Luca Onorato, il forestale Riccardo Rizzetto e il garden designer Filippo Alossa: come progettare giardini che resistano al clima che cambia. Serve biglietto mostra.

Casalzuigno (Varese)-Villa Della Porta Bozzolo

Sabato 7 novembre, 10.30: “Saper invernare” con l’ecotuner Gaia Damiani: gli alberi come maestri di adattamento, percorso esperienziale e mosaico naturale finale. Ore 14.30: con Marco Foghinazzi, come il giardino storico sta diventando più resiliente.

Domenica 8, ore 11: laboratorio pratico sulle bulbose con Andrea Bolzoni: perché con il caldo si piantano più tardi e fioriscono prima.

Ore 14.30: “Le aiuole della biodiversità”: il giardino del futuro, a bassa acqua e amico degli impollinatori.

Gornate Olona (Varese)-Monastero di Torba

Sababo 7 novembre-“Storie climatiche”

Come smottamenti e frane hanno cambiato Torba dall’alto medioevo a oggi. Ne parlano l’architetto Alessandro Nicoloso e l’archeologa Elisa Del Galdo. Il sito Unesco Castelseprio-Torba è ancora interessato da un cantiere per consolidare i versanti.

Morazzone (Varese)-Casa Macchi

Dom 8 novembre-Rondoni e rondonare

Con il naturalista Milo Manica, visita alle antiche rondonare appena restaurate dal FAI: i rondoni, migratori e termometro del cambiamento climatico, sono tornati a nidificare.

Bergamo-Palazzo Moroni

Domenica 8 novembre-Visita con il geografo

Con Andrea Brambilla, alla scoperta del grande polmone verde nascosto nel palazzo: perché il verde urbano è fondamentale contro bombe d’acqua e siccità. Scarpe comode, se piove forte si annulla.

Varese-Villa Panza

Venerdì 13 novembre, ore 19-Ingresso libero

Viene proposto l’evento del progetto Spazio Clima “La responsabilità del progettare”



