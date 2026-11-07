Inaugurato il nuovo centro per l’impiego di Erba: riqualificazione da oltre 1 milione di euro

Taglio del nastro per il nuovo centro per l’impiego di Erba, in via Leopardi 33. Demolito il vecchio edificio comunale e realizzata una struttura completamente nuova grazie ai fondi del Pnrr, con un investimento complessivo di 1 milione e 50mila euro. La nuova sede è pensata per accogliere gli operatori e offrire ai cittadini spazi adeguati e funzionali. Si inserisce nel più ampio programma di riqualificazione dei centri per l’impiego portato avanti dalla Provincia di Como, con l’obiettivo di rendere i servizi sempre più accessibili, efficienti e vicini alle esigenze di cittadini e imprese.

Si tratta infatti di un punto di riferimento per chi cerca lavoro, per chi punta a una crescita professionale e per le aziende alla ricerca di personale. Un servizio che collabora con comuni, scuole, enti di formazione e imprese del territorio, favorendo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni e del mondo del lavoro che collaborano con la Provincia di Como, oltre ai sindaci del territorio. Presenti, inoltre, l’onorevole erbese Eugenio Zoffili, l’assessore regionale all’Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi e i consiglieri regionali comaschi Angelo Orsenigo, Sergio Gaddi e Marisa Cesana.

Centro per l’impiego di Erba, Bongiasca: “Bel risultato”. Il sindaco: “Avanti con la rigenerazione urbana della città”

Parla di “un bel risultato per Erba e per tutto il territorio”, il presidente della Provincia, Fiorenzo Bongiasca. “È stata recuperata un’area pensata per rispondere alle esigenze di un servizio importante. È un intervento che dimostra quanto sia utile la collaborazione tra enti. Il Comune di Erba ha curato l’appalto, la Provincia ha lavorato al potenziamento dei servizi. Ognuno ha fatto la sua parte, mettendo a disposizione competenze e risorse”, ha aggiunto Bongiasca.

Un intervento che “si inserisce nel più ampio processo di rigenerazione urbana che sta interessando la città di Erba”, spiega il sindaco Mauro Caprani. In appena nove mesi, aggiunge, è stato “demolito un edificio ormai fatiscente e realizzata una struttura completamente nuova”. Poi l’auspicio: “Ci auguriamo che questa sede diventi un luogo molto frequentato. Ma soprattutto che possa offrire un servizio capace di generare soddisfazione e risposte concrete per i cittadini”.

La nuova sede “rappresenta un investimento importante nella qualità dei servizi che ogni giorno mettiamo a disposizione del territorio – sottolinea Fabio Chindamo, dirigente del settore lavoro della Provincia di Como – L’obiettivo – ha aggiunto – è rendere i centri per l’impiego sempre più punti di riferimento per le comunità locali”.