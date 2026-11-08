Partito Democratico di Como, al via il corso di formazione per gli amministratori

Prima tappa del corso di formazione per amministratori locali organizzato dal Partito Democratico di Como. Sabato 7 novembre sessanta persone si sono riunite per la prima giornata, portando presenza attiva, domande, volontà di capire e agire.
“Siamo davvero contenti di investire tempo, energie e risorse in questo corso – sottolineano Daniele Valsecchi e Carla Gaiani, rispettivamente segretario cittadino e provinciale del Pd – Per noi è un obiettivo fondamentale alzare il livello del dibattito pubblico e della competenza tra le persone che vorranno impegnarsi per il bene pubblico o anche solo per chi desidera avere una conoscenza più consapevole e profonda dell’amministrazione dei nostri territori”, aggiungono.
Presenti Tommaso Stufano e Tiziana Di Matteo, il consigliere comunale Stefano Legnani, Savina Marelli, il consigliere regionale Angelo Orsenigo, oltre all’ex sindaco di Como Mario Lucini.
Per l’occasione, oltre ai momenti di confronto, è stato organizzato un laboratorio pratico in cui i presenti si sono messi alla prova redigendo ordini del giorno, mozioni e interrogazioni, affrontando casi reali e allenandosi a svolgere il compito di consiglieri comunali. Un modo efficace per prepararsi alle sfide amministrative.
L’appuntamento è però appena iniziato: tra una settimana, sabato 14 novembre, il nuovo incontro organizzato dal gruppo comasco del Pd. Per l’occasione, l’attenzione sarà sul territorio e sull’ascolto dei bisogni dei cittadini, sulle relazioni e collaborazioni necessarie per far funzionare la macchina amministrativa. Sarà affrontato anche il tema della comunicazione e della fiducia che dovrebbe instaurarsi tra eletti ed elettori.