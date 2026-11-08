Partito Democratico di Como, al via il corso di formazione per gli amministratori

Prima tappa del corso di formazione per amministratori locali organizzato dal Partito Democratico di Como. Sabato 7 novembre sessanta persone si sono riunite per la prima giornata, portando presenza attiva, domande, volontà di capire e agire.

“Siamo davvero contenti di investire tempo, energie e risorse in questo corso – sottolineano Daniele Valsecchi e Carla Gaiani, rispettivamente segretario cittadino e provinciale del Pd – Per noi è un obiettivo fondamentale alzare il livello del dibattito pubblico e della competenza tra le persone che vorranno impegnarsi per il bene pubblico o anche solo per chi desidera avere una conoscenza più consapevole e profonda dell’amministrazione dei nostri territori”, aggiungono.

Presenti Tommaso Stufano e Tiziana Di Matteo, il consigliere comunale Stefano Legnani, Savina Marelli, il consigliere regionale Angelo Orsenigo, oltre all’ex sindaco di Como Mario Lucini.

L’intervento dell’ex sindaco di Como Mario Lucini

Per l’occasione, oltre ai momenti di confronto, è stato organizzato un laboratorio pratico in cui i presenti si sono messi alla prova redigendo ordini del giorno, mozioni e interrogazioni, affrontando casi reali e allenandosi a svolgere il compito di consiglieri comunali. Un modo efficace per prepararsi alle sfide amministrative.

Al via il corso di formazione per gli amministratori organizzato dal Pd

L’appuntamento è però appena iniziato: tra una settimana, sabato 14 novembre, il nuovo incontro organizzato dal gruppo comasco del Pd. Per l’occasione, l’attenzione sarà sul territorio e sull’ascolto dei bisogni dei cittadini, sulle relazioni e collaborazioni necessarie per far funzionare la macchina amministrativa. Sarà affrontato anche il tema della comunicazione e della fiducia che dovrebbe instaurarsi tra eletti ed elettori.