Prevenzione e vaccini, un mese dedicato alla salute. Gli appuntamenti previsti dall’Ats Insubria

Un mese dedicato alla salute, con un’offerta di prevenzione che attraversa il territorio e coinvolge cittadini, professionisti sanitari, associazioni e istituzioni. A novembre, tra Como e Varese, ATS Insubria sarà impegnata in un calendario articolato di iniziative.

Gli altri momenti legati prevalentemente alla salute e alla prevenzione. L’offerta vaccinale vedrà più appuntamenti distribuiti sul territorio e organizzati dalle ASST afferenti per favorire l’accesso dei cittadini alle opportunità di prevenzione. In particolare il 14 novembre è in programma “La prevenzione mette le Ali”, l’Open Day Vaccinale organizzato a Volandia – Parco e Museo del Volo.

Legati poi alla Giornata Mondiale del Diabete. L’11 novembre, alle 17, alla Pinacoteca di Como, è previsto un incontro dedicato alla prevenzione e alla gestione della patologia.

Il 17 novembre sempre a Como l’attenzione sarà rivolta alla sicurezza di chi lavora nei servizi sanitari e sociosanitari con il convegno “La violenza verso gli operatori in ambito sanità e la rete territoriale per la prevenzione. Lo sguardo delle donne”, nell’Aula Magna del Chiostro di Sant’Abbondio dell’Università degli Studi dell’Insubria, sede di Como.

Il 20 novembre, dalle 9 alle 13, a Villa Gallia, amministratori locali e operatori delle Polizie Locali saranno coinvolti nell’incontro “Competenze e obblighi delle Pubbliche Amministrazioni in ambito di igiene urbana veterinaria”.

Chiuderà il mese il taglio del nastro del 27 novembre dell’ex Palazzo Uli che sarà restituito alla città che continuerà a ospitare attività istituzionali.