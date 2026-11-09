Cantù piange “Carlino” Cattaneo, l’uomo degli arbitri e anima del basket comasco

Cantù in lutto per la morte di Carluccio Cattaneo, per tutti semplicemente “Carlino”.

Figura centrale della pallacanestro comasca, Cattaneo è stato socio fondatore della società Abc Cantù e, dal 2013 fino allo scorso anno, dirigente addetto agli arbitri della Pallacanestro Cantù. Un ruolo silenzioso, ma fondamentale, svolto con passione, precisione e umanità.



La sua storia, però, va oltre il parquet. Per più mandati è stato consigliere regionale della FederBasket e, insieme a Filippo Saladanna, è stato l’artefice dello sviluppo del Comitato Provinciale di Como, contribuendo in modo decisivo alla crescita del movimento cestistico sul territorio.

Un impegno che il mondo dello sport si apprestava a riconoscere nel modo più alto: nel prossimo mese di dicembre gli sarebbe stata consegnata – e lo sarà ora alla memoria – la Stella d’oro Coni al Merito Sportivo.



“Carlino” era anche un’anima del Carnevale Canturino. L’Associazione Carnevale Canturino con un messaggio lo ha salutato con riconoscenza: “Per molti anni vicepresidente e punto di riferimento, uomo di intelligenza e cultura, ha messo a disposizione tempo, capacità e quella determinazione con cui sapeva portare avanti le cose, contribuendo a far crescere il Carnevale di Cantù”.

Il funerale si svolgerà oggi, lunedì 9 novembre, alle ore 17 presso la Basilica di San Teodoro a Cantù.