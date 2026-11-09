Estetica nel nuovo millennio, studenti e professionisti a lezione da Gisberto Caccia

Più di cento studentesse delle scuole professionali di Como, Varese e Lecco e oltre trenta operatori del settore hanno partecipato al convegno “L’estetica nel nuovo millennio: tra hypecosmesi e scienza vera”, un’iniziativa organizzata da CNA Lombardia Nord-Ovest settore Benessere e Sanità, con il patrocinio della Camera di Commercio di Como-Lecco. In cattedra il dottor Gisberto Caccia, chimico farmaceutico, cosmetologo e docente in percorsi di alta formazione, noto per il suo approccio rigorosamente scientifico ma accessibile a tutti.

“Crediamo fortemente che la formazione continua e l’aggiornamento siano le uniche armi per valorizzare il lavoro artigiano e tutelare la salute del consumatore – ha sottolineato la presidente di CNA Benessere, Maria Cristina Meroni – Siamo particolarmente orgogliosi del coinvolgimento delle scuole professionali ai cui studenti offriamo un approfondimento chiaro e semplice: investire sui giovani significa porre basi solide per il futuro dell’intero comparto”.