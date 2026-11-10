Nuota Donando 2026, quinta edizione da record

La quinta edizione della Nuota Donando 2026 ha registrato l’ennesima crescita ed è stata un successo sotto ogni punto di vista, con ben 17.182,90 euro raccolti nella due giorni benefica andata in scena a Cantù dalle ore 14 di sabato 7 novembre alle ore 14 di domenica 8 novembre, fondi che andranno ad alimentare il Fondo Carlo Capararo, destinato all’avviamento sportivo di bambini e giovani con disabilità.

È stata una vera e propria 24 ore di nuoto non-stop, una staffetta non competitiva e una raccolta fondi aperta a tutti che ha visto adulti, giovani, persone del territorio e non rispondere un’altra volta presente, con una mobilitazione straordinaria attorno a un evento che ormai rappresenta una tradizione, tanto che sono state 362 le persone scese in vasca, nuotando complessivamente 505,660 chilometri.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Cantù, è stata organizzata come sempre da Briantea84, con la presenza sempre preziosa de “Il Giardino di Luca e Viola” in qualità di event partner che da oltre un decennio sostiene con grande affetto e partecipazione diversi progetti ed eventi di solidarietà del sodalizio canturino.