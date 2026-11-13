Como, parcheggi per i residenti: domande al via dal 17 novembre. Critiche dalle opposizioni

Rivoluzione della sosta a Como, insieme ai nuovi parcheggi a pagamento arrivano più posteggi per i residenti. Da martedì 17 novembre è possibile fare domanda per i permessi di sosta agevolata per il 2027, riservati a chi vive a Como. Dal primo gennaio salgono a 1312 i posti destinati ai residenti, mentre per il 2026 erano 950 quelli messi a disposizione, saliti poi 1.167.

Come comunicato da Csu, Como Servizi Urbani, che gestisce la sosta in città, le domande potranno essere presentate esclusivamente online, dalle 9 del 17 novembre alle 12 del 30 novembre. Qualora, per una o più aree a sosta agevolata, il numero delle domande superi la disponibilità dei permessi assegnabili, si procederà mediante sorteggio, fissato per il 10 dicembre in Comune. La priorità, ribadisce il sindaco, sarà data a chi non possiede un box privato. Il pagamento del permesso, poi, dovrà essere effettuato entro la fine dell’anno. Ogni famiglia può chiedere un permesso per singola area di sosta, associando fino a un massimo di due targhe. La tariffa annuale, a seconda dell’area, si aggira tra i 180, i 350 e i 700 euro.

Como, più parcheggi a pagamento: Nova Como lancia una raccolta firme

“A Como la sosta diventa sempre più cara. Dopo le tariffe vulcano, nuovi rincari sulle spalle dei cittadini”: con queste parole l’associazione Nova Como lancia una raccolta firme per dire “no” all’aumento dei costi dei parcheggi e alla soppressione di quasi tutti gli stalli a sosta libera.

“Quanto deve pagare un comasco per continuare a vivere nella propria città?”, si chiedono Vincenzo Falanga e Teresa Minniti, rispettivamente presidente e vicepresidente di Nova Como. La rivoluzione della sosta a Como non smette di far discutere. Dal primo gennaio, lo ricordiamo, con un tocco di pennello le strisce bianche sono diventate blu in diverse vie della città e in centro storico un parcheggio si paga 3 euro l’ora per 24 ore. Arrivano posti a pagamento anche nelle vie Don Guanella, Gorio, Musa, in via Prudenziana, dove – dicono da Nova Como – “per anni la sosta su entrambi i lati è stata vietata per ragioni di sicurezza”. Per Minniti e Falanga “la riduzione degli spazi di sosta libera non può essere ignorata.

Il loro appello è chiaro: “Chiediamo tariffe sostenibili per chi vive e lavora in città, tutela degli stalli gratuiti e parcheggi di interscambio serviti da autobus con orari compatibili con quelli di lavoro”. Po l’invito a firmare la petizione, “chiedendo alla giunta di rivedere la disciplina della sosta e di aprire un confronto pubblico con residenti, lavoratori e categorie economiche. Il diritto a vivere – concludono – lavorare e muoversi a Como non può diventare un lusso”.

Rivoluzione della sosta, la replica del sindaco Rapinese

A stretto giro la replica del sindaco Alessandro Rapinese: “L’aumento dei posti blu è a esclusivo vantaggio dei residenti – replica – I nuovi parcheggi a pagamento sono stati inseriti al 100% nelle aree a sosta agevolata. Gli stalli bianchi che abbiamo trasformato in blu – puntualizza il primo cittadino – sono spesso usati dai non residenti, perché si trovano vicino al centro, impedendo ai comaschi di parcheggiare”. In sintesi, una scelta per disincentivare – con le strisce blu – la sosta di chi non vive in città, per aiutare invece i comaschi. E a chi dice che in via Prudenziana arrivano posti a pagamento dove prima si davano le multe, Rapinese replica: “Si tratta di un’altra zona usata da chi frequentale viale Geno e il centro storico, impedendo ai residenti di via Prudenziana e via Salita Peltrera di trovare parcheggio. Sono critiche infondate. Per istituire nuovi posteggi è stata appositamente introdotta la zona 30. Per anni quella via è stata un far west. Adesso finalmente rimettiamo ordine. Non vedo l’ora di gennaio per poter consegnare nuovi posti ai residenti. A gennaio – conclude il sindaco – chi in queste ore si è lamentato capirà che si sbagliava”.