Duomo di Como, gli organi monumentali tornano a vivere: raccolti 70mila euro e lavori già in corso

La musica del Duomo di Como non si fermerà e a dirlo sono i fatti, perché grazie alla generosità di privati cittadini, associazioni, aziende e al contributo della Fondazione della Comunità Comasca è stato raggiunto l’obiettivo di 70mila euro necessario per salvare uno dei più importanti complessi organari della Lombardia, i Grandi Organi Monumentali della Cattedrale, un patrimonio storico, artistico e musicale di inestimabile valore che ora potrà continuare a far risuonare la sua straordinaria ricchezza anche negli anni a venire.

La raccolta fondi, attivata nel mese di maggio, si è chiusa a fine settembre con il traguardo centrato e a tutti coloro che hanno contribuito va il sentito ringraziamento del Capitolo della Cattedrale, a testimonianza di quanta attenzione e quanto affetto la comunità riservi a questo tesoro, e a fine ottobre, come promesso, sono partiti i lavori che sono ormai entrati nel vivo con i tecnici già al lavoro in Cattedrale.

Le prime attività riguardano il rifacimento dell’impianto elettrico di collegamento tra la consolle e i diversi corpi d’organo e la ricostruzione delle membrane di pelle, due interventi fondamentali per restituire piena efficienza allo strumento, e sono già stati completati gli interventi sull’impianto elettrico relativo al Grand’Organo e ai due organi espressivi collocati nella navata mentre ora si sta procedendo con i restanti due corpi d’organo, l’Eco e il Corale.

Una volta conclusa questa fase si passerà all’aggiornamento della componente elettronica, mentre parallelamente le membrane di pelle sono state trasferite in laboratorio per essere ricostruite e successivamente ricollocate all’interno dello strumento.



L’intero progetto è seguito e supervisionato dal Maestro Lorenzo Pestuggia, organista titolare, e da don Nicholas Negrini, maestro di cappella del Duomo, a garanzia di un lavoro condotto nel rispetto della storia e del suono di questi organi monumentali.