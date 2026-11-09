Amministrative 2027, Salvini chiede di accelerare sui candidati

“Sono quattro mesi che chiedo di accelerare non solo su Milano ma su tante altre città importanti che vanno al voto, da Roma a Bologna, ma anche in Lombardia dove ci sono Monza, Como e Varese“. Così il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, ha parlato delle elezioni comunali in programma nel 2027. A Como il centrodestra fa ancora i conti con l’incertezza, con nomi ipotetici e nessuna discesa in campo ufficiale da parte dei partiti.

“Noi siamo pronti anche domani mattina, puntando ovviamente su città dove abbiamo candidati che possono vincere come a Milano. In altre città non abbiamo candidati dove possiamo vincere, quindi evito di fare proposte e seguiremo gli alleati”, ha precisato il ministro. Un nome forte Salvini ce l’ha, almeno per Milano, ed è quello di Silvia Sardone. Resta da capire chi sarà il candidato del centrodestra nel capoluogo lariano, perché se la Lega punterà su Palazzo Marino, non è da escludere che a Como siano gli altri partiti a pesare di più. La Lega nel Comasco ha comunque nomi importanti, dal ministro Alessandra Locatelli all’assessore regionale Alessandro Fermi, gli stessi nomi a cui il leader del Carroccio aveva fatto riferimento sollecitato dai microfoni di Etv nei mesi scorsi.

Insomma Salvini ora spinge sull’acceleratore, resterà da capire se arriveranno le decisioni. Il primo candidato nella corsa a Palazzo Cernezzi per le amministrative 2027 è l’attuale sindaco Alessandro Rapinese. Per il momento, unica certezza. Fratelli d’Italia propone l’ex assessore comunale Stefano Molinari, che all’ultimo tavolo provinciale ha confermato la sua disponibilità a mettersi in gioco. Vale la pena precisare però che si parla del nome che il partito mette in lizza all’interno della coalizione e non del candidato sindaco di tutta l’area. Resta quindi da capire se metterà tutti d’accordo.

E proprio Molinari, nelle ultime ore, ha replicato alle critiche contro i partiti lanciate da Rapinese sui social. “Una lista civica non è automaticamente sinonimo di buon governo, così come un candidato sostenuto dai partiti non è necessariamente privo di autonomia”. Queste in sintesi le parole di Molinari diffuse attraverso una nota.

Per quanto riguarda Forza Italia, il consigliere regionale Sergio Gaddi ha precisato: “Nel centrodestra ci sarà una proposta unitaria. Ci sarà una candidatura condivisa.” E sulle tempistiche dice: “Perché bisogna avere fretta? Non manca così tanto, ma le elezioni non sono domani. Non c’è una scadenza legata al calendario”.

In caso di un profilo civico, resta forte il nome di Enrico Gelpi, presidente dell’Automobile Club Como. C’è poi la lista “Progetto Como” con Gioacchino Favara, presidente dello Yacht Club. Dubbi anche nell’area del centrosinistra. Ci sarebbe in discussone l’ex superdirigente comunale e provinciale Giuseppe Cosenza e rimane in auge il nome di Angelo Orsenigo, consigliere regionale dem di lunga esperienza. Ma si fa strada un’altra opzione al femminile: Elisabetta Patelli, portavoce regionale di Alleanza Verdi e Sinistra.