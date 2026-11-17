Uniti per un calendario nel ricordo di Stefano “Tete” Pozzi, uomo di sport morto lo scorso 13 dicembre. Pozzi era stato a lungo tecnico della squadra femminile di pallanuoto della Como Nuoto e poi, dalla stagione 2022-2023, era stato chiamato dalla Libertas Volley come team manager e responsabile del settore giovanile.

Al suo arrivo a Cantù aveva detto: “Io non capisco niente di pallavolo ma, se volete, posso passarvi i numeri delle mie ragazze della pallanuoto”. Una frase rimasta impressa nelle menti di tutti, tanto da diventare la scintilla che ha fatto partire l’idea di unire questi due mondi.



Il calendario 2027 parte dall’unione delle prime squadre della Libertas Cantù, che milita nel campionato di Serie A3 maschile di pallavolo, e della Como Nuoto, che partecipa alla Serie A2 femminile di pallanuoto. Le foto sono state scattate da Patrizia Tettamanti con la collaborazione dei roster completi dei due team.Il calendario avrà finalità benefica.

Il ricavato andrà all’Associazione Accanto – Amici dell’Hospice San Martino, che si occupa di affiancare e sostenere i servizi di assistenza dell’Hospice comasco e di promuovere iniziative e attività di formazione e sensibilizzazione sui bisogni dei malati con patologie croniche nella fase avanzata di malattia. Il costo è di 10 euro; il calendario è prenotabile tramite il form Google indicato sui social delle due squadre ed è acquistabile in occasione delle gare casalinghe della Libertas al PalaFrancescucci di Casnate con Bernate o il venerdì sera dalle 19 alle 21.

Stefano “Tete” Pozzi