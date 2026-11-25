Progetti emblematici 2027, torna il bando di Fondazione Cariplo che destina 6 milioni di euro alla provincia di Como. La stessa cifra va a quelle di Varese, Brescia e Verbano-Cusio-Ossola, a cui si aggiungono i fondi messi a disposizione da Regione Lombardia, che da 3 milioni potrebbero salire a 4, per un totale di 10 milioni di euro. Destinatari sono organizzazioni private no profit ed enti pubblici. Un investimento che cresce quello di Fondazione Cariplo, che mette a disposizione un milione di euro in più rispetto al triennio precedente, passando quindi da 5 a 6 milioni, come spiegato da Enrico Lironi, consigliere di amministrazione di Fondazione Cariplo.

Cambiare il volto dei territori, sostenendo interventi che siano in grado di valorizzare le risorse e le potenzialità locali: è questo l’obiettivo del bando promosso da Fondazione Cariplo. Partire dai bisogni e dalle opportunità dei territori, quindi, per migliorare la qualità della vita delle comunità e generare valore condiviso, come spiegato da Andrea Rebaglio, direttore Area Attività Filantropiche traversali di Fondazione Cariplo.

Da qui le date da segnare in rosso sul calendario: entro il 14 gennaio 2027 è possibile presentare una manifestazione di interesse. Non vincolante, ma raccomandata. La candidatura della proposta deve essere inviata entro il 18 marzo. La delibera degli esiti si conoscerà a luglio 2027 e, tra luglio e ottobre del prossimo anno, è attesa l’elaborazione del progetto, da inviare entro il 28 ottobre 2027. La durata massima degli interventi è di 36 mesi, con avvio dell’attività a partire dal prossimo 31 luglio. “Fondi importantissimi per le nostre comunità”, commenta il presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca. “Noi presenteremo il progetto che riguarda l’Its di Cassina Rizzardi – fa sapere Bongiasca – La progettazione è pronta e, in occasione del bando Emblematici, siamo pronti a presentarla. Un progetto importante, perché si tratta di una scuola fondamentale su tutto il territorio”.