Nel primo giorno di apertura delle prenotazioni del vaccino anti-Covid in Lombardia per la fascia over 50, ieri, si è registrato un record di adesioni tramite il canale dei portalettere di Poste Italiane. Sono stati 2.300 gli appuntamenti fissati dagli oltre 3.600 postini presenti nel territorio regionale.

A fronte di 29.000 prenotazioni effettuate in tutta Italia attraverso i portalettere, oltre 23.870 sono state realizzate in Lombardia.