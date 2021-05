“In Lombardia prevalgono buon senso e scienza. Anche nel target 40-49 anni superate le 500mila prenotazioni. Oltre il 50% dei lombardi ha già fatto la prima dose di vaccino o ha l’appuntamento per farla. Avanti così, verso un’estate libera”: lo ha scritto il governatore lombardo Attilio Fontana sul suo profilo Facebook, alla vigilia delle nuove riaperture programmate dal decreto del Governo.

Secondo i dati aggiornati a questa mattina del Ministero della Salute, la Lombardia ha effettuato 5.192.952 somministrazioni, il 95,4% delle dosi finora consegnate. In Italia sono quasi 30 milioni le persone che hanno già ricevuto almeno la prima dose di vaccino anti-Covid.

Anche grazie al buon proseguimento della campagna vaccinale, la curva dei contagi sta scendendo, permettendo una ripresa graduale di tutte le attività.

A partire da oggi in zona gialla, dunque anche in Lombardia e a Como, possono riaprire nel weekend, nei festivi e prefestivi, tutti i negozi dei centri commerciali e non soltanto quelli che vendono beni essenziali come accaduto fino ad ora. Sempre oggi tornano a funzionare gli impianti di risalita in montagna.

Le prossime tappe

Anticipata a lunedì 24 maggio una riapertura molto attesa, quella delle palestre, che potranno tornare in attività seguendo precise regole anti-contagio.

Dal 1° giugno i ristoranti potranno riaprire anche al chiuso, così come i bar potranno tornare a servire le consumazioni al bancone. E sarà anche il giorno della ripresa degli eventi sportivi all’aperto. Il coprifuoco sarà ulteriormente spostato alla mezzanotte a partire dal 7 giugno, per poi essere eliminato dal 21 giugno.

Prossime tappe: dal 15 giugno via libera a matrimoni, parchi tematici e congressi e dal 1° luglio a piscine al chiuso, centri benessere, sale giochi, eventi sportivi al chiuso e corsi di formazione.