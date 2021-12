Aumentano ancora i nuovi casi positivi e l’incidenza ogni 100mila abitanti resta sopra quota 100 in provincia di Como. Il monitoraggio settimanale dell’Ats Insubria indica un ulteriore peggioramento della situazione epidemiologica, anche se resta lontana da quella registrata nello stesso periodo dell’anno scorso.

Nella settimana dal 22 novembre a oggi sono stati registrati 947 nuovi positivi rispetto ai 670 dei sette giorni precedenti. Cresce ancora l’incidenza dei casi Covid: il numero di positivi ogni 100mila abitanti passa da 114 a 161. Alla fine di ottobre l’incidenza era di 24 ogni 100mila abitanti. La situazione peggiore si registra nel territorio di Cantù e Mariano dove il numero di contagi ogni 100mila abitanti ha raggiunto quota 217. Segue la zona di Lomazzo e Fino con 171. Sotto quota cento soltanto il medio Lario fermo a 56. Nel capoluogo lariano il numero di contagi ogni 100mila abitanti si attesta a quota 108.

“Questa settimana si assiste ad un aumento dei nuovi casi positivi, cresce anche l’incidenza ma è bene sottolineare come è aumentato anche il numero di tamponi effettuati – spiega Giuseppe Catanoso, direttore sanitario di Ats Insubria – La situazione resta comunque lontana da quella registrata lo scorso anno, anche le ospedalizzazioni non sono ai livelli dell’anno passato”.

La positività per fasce di età evidenzia come la categoria più colpita dall’infezione in questo momento sia quella degli under 49 seguita dalla fascia relativa ai minori di 12 anni. Aumentano le classi in quarantena, che passano da 33 a 43, con un totale di 589 tra alunni e operatori scolastici in quarantena.